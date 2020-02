Detacheren: vier mythes ontkracht

Ondanks dat detachering populair is, zijn er flink wat mythes ontstaan rondom deze arbeidsvorm. Hieronder worden enkele hiervan behandeld.

Mythe #1 - Detacheren is duur

Kijkend naar de kosten om een specialist in te huren kan je inderdaad concluderen dat een gedetacheerde duurder is dan iemand op de loonlijst. Om een eerlijke berekening te maken van de kosten van detachering versus een loonwerker, moet je echter kijken naar het totaalplaatje. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de werving en selectie voor vast personeel, het inwerktraject en het risico dat je loopt als iemand na korte tijd de organisatie verlaat. Zo heb je bij detachering geen kosten voor werving en selectie en ook is het inwerktraject veel korter. Als je nauw samenwerkt met een detacheringsbureau kan je ervanuit gaan dat de detacheerder goed voorbereid start aan de opdracht. Blijkt het toch een mismatch? Dan is de detacheerder verantwoordelijk voor een nieuwe kandidaat. En last but not least: mocht er ineens minder werk zijn, dan is afschalen zo geregeld. Mythe ontkracht!

Mythe #2 - Detacheerders zijn minder gemotiveerd dan vast personeel

Detachering heeft over het algemeen een tijdelijk karakter. Een veelgehoord bezwaar tegen detacheren is dan ook dat de gedetacheerde weinig binding heeft met de organisatie en dus minder gemotiveerd is. Kijkend naar de literatuur van motivatietheorieën valt echter op dat tijdelijke medewerkers met een vrijwillig motief (die vanuit eigen beweging een baan kiezen met een tijdelijk karakter) niet minder gemotiveerd zijn dan vaste medewerkers. Bovendien kiezen veel mensen juist voor detachering vanwege persoonlijke groei en ontwikkeling. Tel daarbij op dat het detacheringsbureau ook zeer gebaat is bij goede prestaties bij de klant, en er is weer een mythe ontkracht.

Mythe #3 - Detacheren is risicovol

Detacheren is een risico, althans als je naar de criticasters luistert. Gedetacheerden zijn immers minder loyaal én kunnen de volgende dag starten bij de concurrent. Echter, als een klus uitdagend genoeg is en blijft kan een gedetacheerde zomaar jarenlang bij je blijven. Daarbij geldt dat je in contracten een concurrentiebeding kunt opnemen. Zo stel je jouw gevoelige informatie veilig. In de traditionele vorm van detacheren treedt het detacheringsbureau op als werkgever. In dat geval loop je daardoor juist minder risico's, want uitval door bijvoorbeeld ziekte is de verantwoordelijkheid van het bureau. De mythe dat detacheren risicovol is, wordt hierdoor dus ontkracht.

Mythe #4 - Detacheren zorgt voor scheve gezichten

Het is eerder regel dan uitzondering: gedetacheerden krijgen een hoger salaris dan het vaste personeel. Dit kan leiden tot scheve verhoudingen in teams. Desalniettemin profiteert vast personeel vaker van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan teamuitjes, zekerheid, een parkeerplek en winstdeling. Onder de streep wordt dat hoge salaris in de meeste gevallen goed gecompenseerd. Afgunst binnen teams komt hierdoor zelden voor.

Grote sprong vooruit

Bedrijven die hun IT-afdeling wendbaar en flexibel willen inrichten, ontkomen er niet aan om een flexibele schil om hun teamkern heen te leggen. Op deze manier verzekeren zij zichzelf van specialistische kennis en kunnen zij een voorsprong nemen op de concurrentie. Door deze vier mythes te ontkrachten is de weg nu vrij om het beste team samen te stellen met een goede combinatie van flex en vast personeel.

