CIO en Computerworld Nederland slaan vleugels uit

IDG Nederland gaat met CIO en Computerworld lokale en wereldwijde duiding bieden in de wereld van IT.

Aangezien velen van jullie een uitstekende beheersing van het Engels hebben en grofweg 50 procent van jullie een browser gebruiken die op Engels is ingesteld, zien we een sterke stijging van het aantal bezoeken vanuit onze regio aan onze .com-domeinen. We zijn in onze regio in dit opzicht weer eens trouw aan onze ondernemende geest en kijken liever naar buiten dan naar binnen.

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd hebben we ervoor gekozen om de .nl-platformen van CIO en Computerworld onder te brengen bij het wereldwijde .com-domein en om Engels de standaardtaal te maken waarin we jullie van informatie voorzien.

Voordelen

Deze overgang heeft de nodige voordelen voor jullie als bezoekers van onze platformen. Jullie hebben nu vanuit de lokale versie van een van de twee titels toegang tot alles wat er op het gehele .com-domein wordt gepubliceerd. We zullen deze content verrijken met door ons geschreven content, in het Engels of het Nederlands. Dat laatste hangt af van het bereik van het onderwerp waar we over schrijven.

De overgang gaat er dus voor zorgen dat gebruikerservaring van onze sites er beter op wordt, aangezien je nu een mix van wereldwijde en lokale onderwerpen voorgeschoteld krijgt. Je wordt ook onderdeel van de wereldwijde community van de twee platformen, zonder dat je hoeft te missen wat er lokaal gebeurt. Alle content wordt aangeboden in nieuwe en opgefriste omgevingen.

Alleen CIO en Computerworld

CIO en Computerworld zullen de enige titels zijn waarmee we deze overgang aangaan. Dat betekent meer focus op deze titels dan voorheen en dus uiteindelijk ook sterkere titels met nog betere content. Dit betekent echter ook dat we afscheid nemen van Webwereld en van CXO. Alles met het doel om het eindresultaat voor jullie (en ook voor ons uiteraard) beter te maken. Jullie mogen ons ook zeker houden aan deze belofte, mochten we hem niet waarmaken.

Je kunt uiteraard gewoon via dezelfde URL naar zowel CIO als Computerworld toe navigeren als je tot nu toe gewend was. We heten je vanaf aanstaande maandag graag welkom op onze nieuwe sites en hopen jullie in de toekomst nog vaak terug te zien.